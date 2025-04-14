Arnavutköy’de ormanda ot toplayan vatandaş kaya kartalı buldu

Yırtıcı kuş türü olarak bilinen kaya kartalı İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde ot toplamak için ormana giden Ali Çetinkaya isimli vatandaş tarafından bulundu.

Kartalı gören vatandaş önce şaşkın şekilde kuşu yakaladı. Daha sonra ise ekiplere haber verdi.

Kuşun bulunduğu noktaya gelen Arnavutköy Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tedavisini yapmak zere yırtıcı kuşu koruma altına aldı.

"ASALETİNDEN BİR ŞEY KAYBETMEMİŞ"

Yaralı kartalı bulan Ali Çetinkaya isimli vatandaş, "Çalıların arasında gördüm yakaladım. Ben kaldirik isimli otu toplamak için gitmiştim. Daha önce hiç görmedim sadece belgesellerde görmüştüm. Eldivenim vardı eldivenle yakaladım. Asaletinden bir şey kaybetmemiş. Saldırı pozisyonuna geçti, kafa tüyleri dikleşti hemen. Ben çok şaşırıp buraya getirdim. Çok güzel bir hayvan" İfadelerini kullandı.

Kartalı gören bazı vatandaşlar da yanına gelerek fotoğraf çekildi ve hayvanı yakından inceledi. Kartalın ekipler tarafından tedavisinin tamamlanarak Doğa Koruma Müdürlüğü’ne teslim edileceği öğrenildi.