Arnavutluk kabinesinde kadın bakan damgası! 0:00 / 0:00

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Arnavutluk Meclisi ülkeyi turizmden tarıma, altyapıdan ve enerjiye odaklanarak ekonomik büyümeye geri getirmeyi amaçlayan kadınların hakim olduğu kabineyi onayladı.

Arnavutluk'ta Edi Rama başkanlığındaki yeni hükümet, 20 saatlik tartışmanın ardından çözüme kavuştu. Rama, 140 sandalyelik parlamentoda 77’ye karşı 53 oy ile Cumhurbaşkanı Ilir Meta'nın huzurunda yemin ederek göreve başladı.

"TARİHE GEÇECEK"

Ülke tarihindeki en fazla kadın bakana sahip olan hükümetin göreve geldiğini açıklayan 57 yaşındaki Rama, Arnavutluk'un da böylece dünya çapında en fazla kadın bakana sahip ülke olduğunu belirtti.

Rama konuşmasında "Bu yeni hükümetin en fazla kadın vekilin bulunduğu kabine olarak tarihe geçecek" dedi. 17 üyeli kabinede 12 üyenin kadın olmasıyla övünen Rama, bunun kabinlerdeki kadın yüzdesi oranlarında Arnavutluk'u dünya sıralamasında en üst sıralara taşıdığını söyledi.

Kabinede yer alan bazı kadın vekiller şöyle; Delinda Ibrahimaj, ülkenin finans ve ekonomi portföylerini yönetmek üzere atandı. Olta Xhacka, Kültür Bakanı Elva Margariti ve Eğitim Bakanı, Evis Kushi ise Dışişleri bakanlığı görevine devam ediyor.

Tarım Bakanlığı'na ise Frida Krifca geldi. Yeni meclis başkanı aynı zamanda bir kadın, eski eğitim bakanı Lindita Nikolla bu göreve getirildi.

2,8 milyon nüfuslu Arnavutluk, 2009'dan beri NATO üyesi ve bu yıl içinde Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakerelerini başlatmayı umuyor.

Hükümet ilk başta pandemi ve pandeminin ekonomi üzerindeki etkisiyle başa çıkmayı, yolsuzluk ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele etmeyi hedefliyor. Maaşları yükseltmek ve işsizliği azaltmak da bir diğer hedefleri arasında.