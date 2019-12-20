Arpa Şehriye Pilavı Tarifi, Nasıl Yapılır?
Arpa şehriye pilavı nasıl yapılır? Osmanlıdan beri sofranın baş tacı edilen pilav her dönem vazgeçilmezimiz olmuştur. Et yemeklerinin vazgeçilmez dostu olan pilav çeşidinin bu kez arpa şehriyeli halini deneyelim dedik. Pilav yapmak maharet ister diyorlar hanımlar hadi kollarımızı sıvayalım.
Arpa Şehriye Pilavı Malzemeler:
- 1 adet çarliston biber
- 2 adet domates
- 1,5 su bardağı arpa şehriye
- 3 su bardağı sıcak su
- 2 çorba kaşığı tereyağı
- 1 çorba kaşığı sıvı yağ
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
Arpa Şehriye Pilavı:
- İlk olarak domatesleri rendelemekle işe başlayalım.
- Biberleri küp olacak şekilde doğrayın.
- Sıvıyağ ve tereyağı bir tencere içerisinde kızdırmaya başlayın.
- Biberleri ekleyip kavurmaya başlayalım.
- Biberler renk alınca arpa şehriyelerini ekleyin.
- Arpa şehriyeleri bir kaşıkla birlikte arada sırada karıştırın.
- Kavrulan şehriyeler koyu rengi aldığında üzerlerine domates ekleyin.
- 2-3 dakika kadar kavurun. Baharatları içerisine atın.
- Bir kaba 3 su bardağı sıcak suyun hepsini pilavın içerisine aktarın.
- Bir iki kez karıştırıp kapağını kapatın.
- 3-4 dakika harlı ateşte, 5 dakika orta ateşte 10 dakika da altını kısıp pişmesini bekleyelim.
- Arada kapağını açıp su seviyesini kontrol edin.
- Suyunu çekip pilavlar göz göz olunca üzerine peçete örtüp dinlenmeye bırakın.
- 20 dakika sonra servis etmeye hazırdır.
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