Arpacığın önüne geçin: Gözde çıkan arpacık nasıl tedavi edilir? Evde uygulanabilecek yöntemler!
Gözde arpacık, genellikle bakteriyel enfeksiyonların neden olduğu, ağrılı ve rahatsız edici bir durumdur. Tedavi edilmezse günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir. Evde uygulanabilecek basit ve etkili yöntemlerle arpacığın iyileşme sürecini hızlandırmak mümkündür. Bu yöntemleri sizin için derledik. İşte detaylar...
Arpacık, göz kapağında çıkan, iltihaplı ve ağrılı bir şişlik olarak bilinir. Bu rahatsızlık, yaşam kalitesini düşürebilir ve acil çözüm gerektirebilir. Neyse ki, evde kolayca uygulanabilecek bazı doğal yöntemler sayesinde arpacığın belirtilerini hafifletmek ve iyileşmeyi hızlandırmak mümkündür. İşte o yöntemler!
1. BÖLGEYİ TEMİZLEYİN
Arpacık genellikle gelişigüzel oluşur ama bazen de gözün yabancı maddelere (örneğin, toza ya da makyaja) maruz kalmasıyla ortaya çıkar. Arpacığın kendisi küçük bir bakteriyel enfeksiyondur. Arpacık çıktığında ilk yapmanız gereken bölgeyi temizlemektir. Ellerinizi yıkadığınızdan ve kurularken kullandığınız havlunun temizliğinden emin olmanız gerekir.
2. ILIK KOMPRES UYGULAYIN
Arpacığın neden olduğu ağrılı şişliği tedavi etmenin en iyi yolu ılık komprestir. Ilık suya batırılmış temiz bir havluyla ya da başka bir kumaşla ılık kompres yapın. Kompresi gözünün üstüne koy ve 5 ila 10 dakika bekletin. Ilık kompresi günde 2-3 kere uygulayın.
3. ARPACIĞI KESİNLİKLE SIKMAYIN
Arpacığı sıkıp içindeki iltihabı ya da yabancı maddeleri çıkarmaya çalışmak cazip gelebilir ama bu isteğe karşı koymanız gerekiyor. Arpacığı sıkmak ya da patlatmaya çalışmak, enfeksiyonu yayarak ya da derinleştirerek durumu kötüleştirebilir ve hatta yara izi kalmasına bile neden olabilir.
4. ANTİBİYOTİKLİ KREM
Her eczanede bulunan, arpacık tedavisi için yapılmış, reçetesiz antibakteriyel bir krem satın alabilirsiniz. Hangi kremi kullanacağınızdan emin değilseniz eczacıyla mevcut seçenekleri konuşun. Gözünün içinde kaçırmamaya dikkat ederek arpacığın üzerine azıcık sürün.
5. DOĞAL YÖNTEMLER KULLANIN
Bazı doğal maddeler, arpacığın iyileşmesine ve ağrı ve şişliğin azalmasına yardım edebilir. Doğal çözümleri gözüne kaçırmamaya dikkat et ve batma ya da rahatsızlık hissedersen kullanmayı hemen bırakın.
Gözünü kişniş tohumuyla yıkayın: Kişniş tohumlarını suda bir saat bekletin, tohumları sık ve suyu, gözünü yıkamak için kullanın. Tohumların, arpacığın şişliğini azaltıcı özellikleri olduğu söyleniyor.
Aloevera kullanın: Aloe, şişliğe ve kızarıklığa iyi gelir. Bir aloe yaprağını uzunlamasına kesin ve içindeki jeli etkilenen yere sürün. Aloe vera suyuyla papatya çayı karışımı da beraber rahatlatıcı etki yaratabilir.
Kaynak: WikiHow