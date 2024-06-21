Arpacığın önüne geçin: Gözde çıkan arpacık nasıl tedavi edilir? Evde uygulanabilecek yöntemler!

3. ARPACIĞI KESİNLİKLE SIKMAYIN

Arpacığı sıkıp içindeki iltihabı ya da yabancı maddeleri çıkarmaya çalışmak cazip gelebilir ama bu isteğe karşı koymanız gerekiyor. Arpacığı sıkmak ya da patlatmaya çalışmak, enfeksiyonu yayarak ya da derinleştirerek durumu kötüleştirebilir ve hatta yara izi kalmasına bile neden olabilir.