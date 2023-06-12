Türkiye'de arsa-tarla satışlarına ilgi sürüyor... 2023'ün ilk 5 ayında konut satışını sollayan 'konut dışı satış', toplam satışların yüzde 58,31'ini oluşturdu.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre; mayıs ayında 287 bin 59 gayrimenkul satış işlemi gerçekleşirken bunun 119 bin 82'sini konut, 49 bin 114'ünü arsa, 86 bin 657'sini tarla, 11 bin 464'ünü iş yeri, geri kalanını ise diğer taşınmazların satışı oluşturdu.

Konut dışı satış, toplam satışlar içinde ocakta yüzde 58,58, şubatta 56,50, matta 59,97, nisanda 58,02, mayısta ise 58,51 olarak kayıtlara geçti.

2015'ten 2021'e kadar konut satışı, konut dışı satış rakamlarının üstünde bulunurken 2021'de az farkla öne geçen konut dışı satış, 2022'de payını yüzde 54'e yükseltti. 2023'ün ilk 5 ayında ise fark açıldı.

MART AYINDA TARİHİ ZİRVEYİ GÖRDÜ

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre; mart ayında gerçekleşen toplam satış işlemlerinin yüzde 59,97'sini konut dışı satışlar oluşturdu. Konut satışı ise yüzde 40,03'te kaldı.