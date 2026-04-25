Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Arsenal: 1 - Newcastle United: 0 | MAÇ SONUCU

        Arsenal: 1 - Newcastle United: 0 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Ligi'nin 34. haftasında Arsenal, evinde Newcastle United'ı 1-0 mağlup etti. 9. dakikada Eberechi Eze'nin attığı golle iki maç sonra galibiyet yüzü gören lider Arsenal, maç fazlasıyla en yakın rakibi Manchester City'le arasındaki puan farkını 3'e çıkardı. Newcastle United ise haftayı 42 puanla tamamladı.

        Giriş: 25 Nisan 2026 - 22:52 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arsenal, iki maç sonra istediğini aldı!

        İngiltere Premier Ligi'nin 34. haftasında Arsenal, Newcastle United'ı konuk etti. Emirates'te oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi oldu.

        Arsenal'e galibiyeti getiren golü 9. dakikada Eberechi Eze kaydetti.

        Bu sonucun ardından iki maçlık galibiyet hasretini bitiren lider Arsenal, maç fazlasıyla en yakın rakibi Manchester City'nin üç puan önüne geçti. Üst üste 4. kez yenilen Newcastle United ise 42 puanda kaldı.

        İngiltere Premier Ligi'nin bir sonraki haftasında Arsenal, Fulham'ı ağırlayacak. Newcastle United, Brighton'u konuk edecek.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İran görüşmesi gerçekleşmedi
        İstanbul'da 100 bin konut sahibini buluyor
        İran: Füze gücünün önemli bir kısmı kullanılmadı
        Kapı önünde şüpheli anlar
        "Derbinin şifresini orta sahalar belirleyecek"
        81 ile okul güvenliği genelgesi
        Telefon dolandırıcıları kıskıvrak
        Sezonun en kritik 90 dakikası!
        Pendik'te binlerce silah parçası bulundu
        2 hastane çalışanı gözaltında
        Avrupa'da her 4 üniversiteden biri kan kaybediyor! Akademik başarı tek başına yetmiyor
        TUR 2026 heyecanı Çeşme'de başlıyor!
        Düğün cenazeye döndü! Ölü bulundular
        Özbek'ten TFF'ye Yasin Kol tepkisi!
        Aslantepe'de F.Bahçe üstün!
        Derbide gözler kalecilerde!
        Japonya'da rekor açık artırma!
        "Açlıktan ağladım"
        "Sıkıntılar aşk özelinde işlendi"
        Mr. Beast'in sesi Sait Çataldaş: Şanslı bir azınlıktanım
