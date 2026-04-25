Arsenal: 1 - Newcastle United: 0 | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Ligi'nin 34. haftasında Arsenal, Newcastle United'ı konuk etti. Emirates'te oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi oldu.

Arsenal'e galibiyeti getiren golü 9. dakikada Eberechi Eze kaydetti.

Bu sonucun ardından iki maçlık galibiyet hasretini bitiren lider Arsenal, maç fazlasıyla en yakın rakibi Manchester City'nin üç puan önüne geçti. Üst üste 4. kez yenilen Newcastle United ise 42 puanda kaldı.

İngiltere Premier Ligi'nin bir sonraki haftasında Arsenal, Fulham'ı ağırlayacak. Newcastle United, Brighton'u konuk edecek.