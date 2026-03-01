Canlı
        Haberler Spor Futbol İngiltere Arsenal: 2 - Chelsea: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Arsenal: 2 - Chelsea: 1 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Ligi'nin 28. haftasında Arsenal, evindeki dev maçta Chelsea'yi 2-1 mağlup etti. William Saliba ve Jurrien Timber'ın golleriyle ligdeki galibiyet serisini galibiyet serisini iki maça çıkaran lider Arsenal, puanını 64'e çıkardı. 70. dakikada Pedro Neto'nun gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Chelsea ise haftayı 45 puanla tamamladı.

        Habertürk
        Giriş: 01.03.2026 - 21:40
        Dev maçta kazanan Arsenal!

        İngiltere Premier Ligi'nin 28. haftasında Arsenal ile Chelsea kozlarını paylaştı. Emirates'te oynanan dev maçı kazanan 2-1'lik skorla Arsenal oldu.

        Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 21'de William Saliba ve 66. dakikada Jurrien Timber atarken, Chelsea'nin tek golünü ise 45+2. dakikada Piero Hincapie kaydetti.

        Chelsea'de top koşturan Pedro Neto, 70. dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

        Bu sonucun ardından üst üste 2. kez kazanan lider Arsena, puanını 64'e yükseltti. Chelsea ise 45 puanda kaldı.

        İngiltere Premier Ligi'nin bir sonraki haftasında Arsenal, Brighton'a konuk olacak. Chelsea, Aston Villa ile deplasmanda karşılaşacak.

