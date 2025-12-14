Habertürk
        Haberler Spor Futbol İngiltere Arsenal: 2 - Wolverhampton: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Arsenal: 2 - Wolverhampton: 1 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Ligi'nin 16. haftasında Arsenal, evinde Wolverhampton'ı 2-1 mağlup etti. 90+4'te Yerson Mosquera'nın kendi kalesine attığı golle kazanan Arsenal, puanını 36'ya çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Wolverhampton ise haftayı 2 puanla tamamladı.

        Giriş: 14.12.2025 - 01:05 Güncelleme: 14.12.2025 - 01:05
        Arsenal, İngiltere Premier Ligi'nin 16. haftasında Wolverhampton'ı ağırladı. Emirates Stadyumu'nda oynanan müsabaka Arsenal'in 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 70. dakikada Sam Johnstone (kendi kalesine) ve 90+4'te Yerson Mosquera (kendi kalesine) attı. Wolves'in tek golü 90. dakikada Tolu Arokodare'den geldi.

        Bu sonuçla birlikte Arsenal 36 puan olurken, ligde galibiyeti bulunmayan Wolves 2 puanda kaldı.

        Ligin sonraki maçında Arsenal, Everton'a konuk olacak. Wolves ise Brentford'u konuk edecek.

