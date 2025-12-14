Arsenal: 2 - Wolverhampton: 1 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Ligi'nin 16. haftasında Arsenal, evinde Wolverhampton'ı 2-1 mağlup etti. 90+4'te Yerson Mosquera'nın kendi kalesine attığı golle kazanan Arsenal, puanını 36'ya çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Wolverhampton ise haftayı 2 puanla tamamladı.
Arsenal, İngiltere Premier Ligi'nin 16. haftasında Wolverhampton'ı ağırladı. Emirates Stadyumu'nda oynanan müsabaka Arsenal'in 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 70. dakikada Sam Johnstone (kendi kalesine) ve 90+4'te Yerson Mosquera (kendi kalesine) attı. Wolves'in tek golü 90. dakikada Tolu Arokodare'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Arsenal 36 puan olurken, ligde galibiyeti bulunmayan Wolves 2 puanda kaldı.
Ligin sonraki maçında Arsenal, Everton'a konuk olacak. Wolves ise Brentford'u konuk edecek.