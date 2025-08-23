Arsenal, Leeds United'ı 5 golle devirdi!

İngiltere Premier Lig'in 2. hafta maçında Arsenal, Leeds United'ı konuk etti. Emirates Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip Arsenal 5-0'lık skorla kazandı.

Arsenal'e galibiyeti getiren goller; 34. dakikada Jurrien Timber, 45+1'de Bukayo Saka, 48. dakikada Viktor Gyökeres ve 56. dakikada bir kez daha Jurrien Timber'dan, 90+5'te ise penaltıdan yeniden Viktor Gyökeres kaydetti.