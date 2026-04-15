Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Arsenal- Sporting Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu!

        Arsenal- Sporting maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Futbolseverlerin gözü kulağı UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde oynanacak karşılaşmada. İngiliz ekibi, ilk maçta 1-0 mağlup ettiği eşleşmenin rövanşında evinde Portekiz temsilcisi Sporting ile karşı karşıya gelecek. Tur atlayan takım Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselecek. Peki, Arsenal- Sporting maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Nisan 2026 - 16:41 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Milyonlarca futbolseverin merakla takip ettiği Şampiyonlar Ligi'nde, karşılaşmada Avrupa'nın iki köklü kulübü çeyrek final mücadelesinin ikinci maçına çıkmaya hazırlanıyor. İlk maçta avantaj elde eden Arsenal, bu üstünlüğünü koruyarak yarı finale yükselmeyi hedefliyor. Gözler ise bu kritik mücadeleye çevrilmiş durumda. Peki, Arsenal- Sporting maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar haberimizde.

        2

        ARSENAL- SPORTİNG MAÇI NE ZAMAN?

        Arsenal- Sporting Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçı 15 Nisan Çarşamba (bu akşam) 22.00'de oynanacak.

        3

        ARSENAL- SPORTİNG MAÇI HANGİ KANALDA?

        Emirates Stadyumu'nda oynanacak mücadele dijital platform tabii spor 1'den yayınlanacak.

        4

        ARSENAL MUHTEMEL 11

        Raya, White, Saliba, Gabriel, Hincapie, Havertz, Zubimendi, Eze, Madueke, Trossard, Gyökeres

        5

        SPORTİNG MUHTEMEL 11

        Silva, Vagiannidis, Diomande, Inacio, Araujo, Morita, Hjulmand, Catamo, Trincao, Gonçalves, Suarez

        ÖNERİLEN VİDEO

        Zeytinburnu'nda tamir etmek istediği aracın altında kalan şoför öldü

        Zeytinburnu'nda servis şoförü, tamir etmek istediği aracın hareket etmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybetti. (AA)

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        K.Maraş'ta okulda silahlı saldırı: 4 ölü, 20 yaralı!
        K.Maraş'ta okulda silahlı saldırı: 4 ölü, 20 yaralı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İhraç polis, Gülistan'ın sim kartını 3 saat kullanmış!
        İhraç polis, Gülistan'ın sim kartını 3 saat kullanmış!
        İsrail basını: Avrupa'daki son dostlarımızı kaybediyoruz
        İsrail basını: Avrupa'daki son dostlarımızı kaybediyoruz
        İddia: İran, ABD'ye karşı Çin casus uydusu kullanıyor
        İddia: İran, ABD'ye karşı Çin casus uydusu kullanıyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        "Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliği incelensin" tasarısı
        "Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliği incelensin" tasarısı
        İkinci elde fiyat artış beklentisi
        İkinci elde fiyat artış beklentisi
        Sabri suskunluğunu bozdu
        Sabri suskunluğunu bozdu
        "Üç büyükler"in YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de
        "Üç büyükler"in YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de
        Osimhen elini taşın altına koydu!
        Osimhen elini taşın altına koydu!
        1.67 milyar Euro'luk imza
        1.67 milyar Euro'luk imza
        Kuyudaki cinayette iddianame! Her detayı dehşet!
        Kuyudaki cinayette iddianame! Her detayı dehşet!
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        Babasını azarladı... Sandalyesini tekmeledi... Mahalleli feci dövdü!
        Babasını azarladı... Sandalyesini tekmeledi... Mahalleli feci dövdü!
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Yeniden akıllara getirdi
        Yeniden akıllara getirdi
        O hastalar için son gelişmeler!
        O hastalar için son gelişmeler!