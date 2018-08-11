Arsenal-Tula - Terek maç önü

Arsenal-Tula ve Terek, 12 Ağustos 2018 Pazar günü Rusya Premier Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 16:30. Maç öncesi Arsenal-Tula 1 puanla 14. sırada, Terek 3 puanla 8. sırada bulunuyor. Arsenal-Tula, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Terek, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 647 kodlu maçı oynayanlar; Arsenal-Tula galibiyet oranı 2.40, beraberlik oranı 2.40, Terek galibiyet oranı 2.70. Alt oranı 1.30, üst oranı 2.30. Karşılıklı gol var 1.80, karşılıklı gol yok 1.55 oranını kazandıracak.

Arsenal-Tula önceki hafta Lokomotiv Moscow mücadelesinde 2-0 kazandı.

Terek ise Amkar Perm karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Arsenal-Tula, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 0 gol yedi.

Terek, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Terek 0 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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