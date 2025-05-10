Arseniy Batagov: Kupa finalini kazanacağız

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray'a 2-0 yenilen Trabzonspor'un oyuncularından Arseniy Batagov, karşılaşmayı değerlendirdi.

"KUPA FİNALİNİ KAZANACAĞIZ"

Batagov, "İlk yarı baskılarda iyiydik, rakibe de fırsatlar veremedik. Değerlendiremediğimiz gol fırsatları da vardı. İkinci yarı başlangıcı zor oldu. Rakibin duran toplarında sıkıntı yaşadık. Bunu düzeltip kupa finalini kazanacağız diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.