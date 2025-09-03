Habertürk
        Haberler Yaşam Arslantepe Höyüğü'nde 3 bin yıllık fırın bulundu

        Arslantepe Höyüğü'nde 3 bin yıllık fırın bulundu

        UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi'nde yer alan Arslantepe Höyüğü'ndeki kazılarda, geç Hitit dönemine tarihlenen 3 bin yıllık fırın bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2025 - 12:11 Güncelleme: 03.09.2025 - 12:11
        Arslantepe 3 bin yıllık keşif! Kağıt kebabına benziyor
        Arslantepe Höyüğü Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Francesca Balossi Restelli, AA muhabirine, bu yılki çalışmaların ağustos ayında başladığını ve höyüğün kuzeyinde yoğunlaştığını söyledi.

        Kazılarda et pişirmek için yüzeyin altında tandıra benzer fırın bulduklarını ifade eden Restelli, 2022'de de aynı bölgede benzer yapılarla karşılaştıklarını dile getirdi.

        Yemek tarihine ışık tutacak önemli bulgular ortaya çıkardıkları için heyecanlı olduklarını belirten Restelli, şunları ifade etti:

        "Geç Hitit dönemine ait bir binanın içinde 2 tandır benzeri yapı bulduk ancak bunların normal tandır olmadığını fark ettik çünkü zeminin altına yerleştirilmişlerdi. İçlerinde pişmiş toprakla yapılmış ocak ayakları ve çok sayıda hayvan kemiği bulduk. Bu bize bu fırınların ekmek için değil, yemek pişirmek için kullanıldığını gösterdi. Bu yıl üçüncü bir örneği ortaya çıkardık. Milattan önce 1100-1000 yıllarına tarihleniyor."

        KAĞIT KEBABINA BENZER YÖNTEM

        Restelli, söz konusu fırınların et yemekleri pişirmek için kullanıldığını dile getirerek, "Bence tam kağıt kebabına benzer bir yöntemdi. Eti içine koyuyor, pişmiş toprak kapakla kapatıyor, saatlerce hatta tüm gece pişiriyorlardı." dedi.

        O dönemle bugünün yemek kültürü arasında dikkati çekici benzerlikler bulunduğunu söyleyen Restelli, "Malatyalı şefleri buraya davet ediyorum. Çünkü burada çok yakın bir yemek kültürü var. Kazı yaptığımız yerle bugünkü hayat arasında net bağlantılar bulunuyor. Bu da oldukça önemli" diye konuştu.

        #arslantepe Höyüğü
        #3 Bin yıllık fırın
        #Malatya
