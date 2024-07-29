"Artan deniz suyu sıcaklığı müsilajı tetikleyecek!"

"İNSANI FERAHLATAN RAHATLATAN SICAKLIK DÜZEYİ DEĞİL"

Atmosferin ısınmasıyla deniz suyu sıcaklıklarının artmasının mümkün olduğunu belirten Prof. Dr. Tecer, şöyle devam etti: "Bu kadar dramatik bir artışın, bu kadar kısa bir sürede olması aslında düşündürücü ve bir anlamda uyarıcı. İnsanların denize girmesiyle deniz suyu sıcaklıkları bu seviyelere çıkmaz ama atmosfer koşulları, sıcak havalar, ekstrem sıcaklıklar deniz suyunun sıcaklıklarını da artırmış durumda. Hafta başında bile 31 santigrat derece olan Akdeniz'deki sıcaklık bugün baktığımız zaman 32 santigrat dereceye gelmiş."