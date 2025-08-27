Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Voleybol Artaş Holding, A Milli Hentbol Takımları ana sponsor oldu - Voleybol Haberleri

        Artaş Holding, A Milli Hentbol Takımları ana sponsor oldu

        Artaş Holding, Türkiye Hentbol Federasyonu ile gerçekleştirilen anlaşma kapsamında Türkiye A Milli Hentbol Takımları'nın ana sponsoru oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2025 - 15:36 Güncelleme: 27.08.2025 - 15:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artaş Holding, A Milli Hentbol Takımları ana sponsor oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye’nin önde gelen holdingleri arasında yer alan ve faaliyet gösterdiği sektörlerin tümünde büyük başarılara imza atan Artaş Holding, Türkiye A Milli Hentbol Takımlarının 2025-2026 sezonunda ana sponsor oldu. Artaş Holding, bu önemli anlaşmayla birlikte Türkiye A Milli Hentbol Takımları Ana Sponsoru olarak hentbolun ülkemizde gelişimine ve milli sporcuların başarılarına katkı sağlayacak.

        HENTBOL SPORU İÇİN ÖNEMLİ BİR KİLOMETRE TAŞI OLACAK

        Hentbolun Türkiye genelinde yaygınlaşması ve gençlerin spora yönlendirilmesine önemli katkı sunması beklenen bu adımla yalnızca profesyonel sporcuların değil, altyapıdaki genç hentbolcuların da desteklenmesi hedefleniyor. Gerçekleştirilen anlaşmanın, Türk hentbolunun uluslararası platformlarda daha güçlü bir şekilde temsil edilmesi adına önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.

        SERHAN ÇETİNSAYA: SPORUN VE SPORCUNUN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

        Türk sporuna desteğini önemli bir anlaşmayla taçlandıran Artaş Holding, hentbol sporunun ülkemizde daha da yükselmesine önemli katkı sağlamayı hedefliyor. Türkiye A Milli Hentbol Takımlarına ana sponsor olmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade eden Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhan Çetinsaya “Artaş Holding olarak gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla ülkemizin geleceğine önemli katkılar sunarken, spor ve kültüre sunduğumuz katkılarla da iz bırakmayı önemsiyoruz.

        Hedefimiz, hentbolun daha geniş kitlelere ulaşmasına destek vermek ve sporcularımızın uluslararası arenadaki başarılarında yanlarında olabilmek. Biz bu iş birliğini bir sponsorluk anlaşmasından ziyade ülkemizin gençlerine yapılan bir yatırım olarak görüyoruz. Sporun birleştirici gücüne inanıyor, Milli Takımlarımız ve ligde mücadele eden kulüplerimizin başarılarla dolu yarınlara hazırlanmasına destek olmayı görev biliyoruz. İnanıyorum ki Milli Takımlarımız, sahada sergiledikleri azim ve kararlılıkla ülkemizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil edecek. Sporun ve sporcunun daima yanında olan Artaş Holding olarak, bu başarı yolculuğunda onların en güçlü destekçisi olmaya devam edeceğiz. Beşiktaş’ta asbaşkanlık yaptığım dönemde birlikte önemli çalışmalar yürüttüğümüz, şu anki Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi başta olmak üzere bu süreçte emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Memur ve emekli ne kadar maaş alacak?
        Memur ve emekli ne kadar maaş alacak?
        Kapalıçarşı’da kaçak pırlanta operasyonu! 40 gözaltı var! Değeri: 1.2 milyar TL!
        Kapalıçarşı’da kaçak pırlanta operasyonu! 40 gözaltı var! Değeri: 1.2 milyar TL!
        2. Minguzzi olayında kan donduran ifadeler
        2. Minguzzi olayında kan donduran ifadeler
        ChatGPT'ye "intihar" davası
        ChatGPT'ye "intihar" davası
        Lizbon'da tarih yazalım!
        Lizbon'da tarih yazalım!
        İspanya'da binlerce kişi 120 ton domatesi birbirine attı
        İspanya'da binlerce kişi 120 ton domatesi birbirine attı
        "Rakibi domine etmek istiyoruz!"
        "Rakibi domine etmek istiyoruz!"
        Sevgi 7 yerinden bıçaklanmıştı... Ölümle biten barış!
        Sevgi 7 yerinden bıçaklanmıştı... Ölümle biten barış!
        Muhteşem Sultanlar!
        Muhteşem Sultanlar!
        Eşinin katlettiği Neşe'nin yürek yakan mesajı!
        Eşinin katlettiği Neşe'nin yürek yakan mesajı!
        Trump'tan kritik fosil yakıt ve nükleer enerji açıklaması
        Trump'tan kritik fosil yakıt ve nükleer enerji açıklaması
        Kairat Almatı: En uzak deplasman!
        Kairat Almatı: En uzak deplasman!
        Beşiktaş Avrupa'da tur peşinde!
        Beşiktaş Avrupa'da tur peşinde!
        Carlos Cuesta ısrarı!
        Carlos Cuesta ısrarı!
        Eşinin kim olduğu merak konusu oldu
        Eşinin kim olduğu merak konusu oldu
        "Çocukken istismara uğradım"
        "Çocukken istismara uğradım"
        Almanya’da 'sosyal devlet' yapısına makas
        Almanya’da 'sosyal devlet' yapısına makas
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        "Bir kişinin cesaretiyle başladı"
        "Bir kişinin cesaretiyle başladı"
        Açık büfe kahvaltı tarihe mi karışıyor?
        Açık büfe kahvaltı tarihe mi karışıyor?