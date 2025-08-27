Artaş Holding, A Milli Hentbol Takımları ana sponsor oldu

Türkiye’nin önde gelen holdingleri arasında yer alan ve faaliyet gösterdiği sektörlerin tümünde büyük başarılara imza atan Artaş Holding, Türkiye A Milli Hentbol Takımlarının 2025-2026 sezonunda ana sponsor oldu. Artaş Holding, bu önemli anlaşmayla birlikte Türkiye A Milli Hentbol Takımları Ana Sponsoru olarak hentbolun ülkemizde gelişimine ve milli sporcuların başarılarına katkı sağlayacak.

HENTBOL SPORU İÇİN ÖNEMLİ BİR KİLOMETRE TAŞI OLACAK

Hentbolun Türkiye genelinde yaygınlaşması ve gençlerin spora yönlendirilmesine önemli katkı sunması beklenen bu adımla yalnızca profesyonel sporcuların değil, altyapıdaki genç hentbolcuların da desteklenmesi hedefleniyor. Gerçekleştirilen anlaşmanın, Türk hentbolunun uluslararası platformlarda daha güçlü bir şekilde temsil edilmesi adına önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.

SERHAN ÇETİNSAYA: SPORUN VE SPORCUNUN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Türk sporuna desteğini önemli bir anlaşmayla taçlandıran Artaş Holding, hentbol sporunun ülkemizde daha da yükselmesine önemli katkı sağlamayı hedefliyor. Türkiye A Milli Hentbol Takımlarına ana sponsor olmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade eden Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhan Çetinsaya “Artaş Holding olarak gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla ülkemizin geleceğine önemli katkılar sunarken, spor ve kültüre sunduğumuz katkılarla da iz bırakmayı önemsiyoruz.