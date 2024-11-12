Artaş Holding, Cityscape Global Suudi Fuarı'na katılıyor

1977 yılında kurulan Artaş Holding, 11-14 Kasım 2024 tarihlerinde Suudi Arabistan’ın Riyad kentinde gerçekleştirilecek Cityscape Global Suudi Fuarı’na 10 projesiyle katılıyor. Avrupa Konutları markasıyla faaliyetlerini sürdüren Artaş Holding, projelerini uluslararası arenada tanıtacak. İstanbul Ticaret Odası (İTO) organizasyonuyla fuarda yerini alacak olan Artaş Holding, yeni iş birlikleri için de yatırımcılarla görüşmeler sağlayacak.

Şirket, Avrupa Konutları Çamlıvadi, Avrupa Konutları Saklıvadi, Avrupa Konutları Şişli, Avrupa Residence Yamanevler, Avrupa Konutları Esentepe, Avrupa Konutları Ata, Avrupa Konutları Yenimahalle, Artaş Ticaret ve Sanayi Merkezi, Tema İstanbul 2 ve Vadistanbul’a komşu lokasyonda hayata geçecek Orman ve Kemer projeleriyle fuardaki yerini alacak.