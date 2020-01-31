Artçı deprem nedir? Sorusunun yanıtını Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yayınlanan makaleye göre yanıtladık. İşte Kandilli Rasathanesine göre artçı depremin tanımı...

ARTÇI DEPREM NEDİR?

Bazen büyük bir deprem olmadan önce küçük sarsıntılar olur. Bu küçük sarsıntılara "ÖNCÜ DEPREMLER" denilmektedir. Büyük bir depremin oluşundan sonra da belki birkaç yüz adet küçük deprem olmaya devam etmektedir. Bu küçük depremler "ARTÇI DEPREMLER" olarak isimlendirilir ve büyük depremin oluş anına göre bunların şiddetinde ve sayısında azalım görülür.