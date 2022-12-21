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Haberler Teknoloji Uygulama Artık çocuklar online satın alma isteği gönderebilecek
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Google Play'den çocuklar için 'satın alma isteği' uygulaması

Google Play çocukların velilerine satın alma isteği göndermesine izin veren uygulamaya geçerek ailelerin oyun içi satın almaları kontrol altında tutarken, çocuklara da özgürlük tanımasına imkan sağlıyor.

Artık çocuklar online satın alma isteği gönderebilecek

Google, çocukların hizmetleriyle nasıl etkileşime girdiğine dair daha iyi bir gözetim sağlamak için son aylarda bir dizi değişiklik yaptı. Bunlara bir yenisini çocukların ebeveynlerine gönderebileceği ‘satın alma isteği’ ile hayata geçirdi. Firma, Google Play’de hali hazırda sunulan çocuklar için ödeme kısıtlama yöntemini, daha verimli bir seviyeye taşımak için adım attı.

Şirket, bir web sürümü hizmeti vermenin yanı sıra öne çıkanlar, kontroller ve konum sekmeleri içeren yeniden tasarlanmış bir 'Family Link' uygulamasını kullanıma sunmuştu. Şimdi de Play Store'da yaptıkları satın alma işlemleri kısıtlanan çocukların mevcut bir ödeme yöntemi olmadığında onaylaması için aile hesabının yöneticisine bir satın alma isteği göndermesine olanak tanıyan ek bir özelliği hayata geçirdi.

ÖDEME, AİLE İZNİ OLMADAN ONAYLANMIYOR

Çocuklar, aile bir ödeme yöntemi ayarlamadığında hem ücretli uygulamalar hem de uygulama içi satın alma işlemleri için onay isteyebilecekler. Aile grubu yöneticisi bu isteği bir bildirim aracılığıyla (veya istek kuyruğunda) aldıktan sonra, isteği onaylamak ve satın alma işlemini gerçekleştirmek için Google Play hediye kartları da dâhil olmak üzere kendi ödeme yöntemini kullanabilir. Yönetici bu istekleri beklemede ve geçmiş sekmeleri altında görüntüleyebiliyor.

Böylece Ebeveynler çocukların etkileşimde bulunduğu tüm uygulamaları ve uygulama içi satın alma işlemlerini görebilir ve zararlı olduğunu düşündüğü veya herhangi bir nedenle gerekli olmadığını düşündüğünüz uygulamaları reddedebilir.

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