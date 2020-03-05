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E-Devlet portalı içerisinde kullanıcılar bundan böyle hangi bankada hesabı olduğunu görebilecek. Katılım fonu ve altın başta olmak üzere tüm değerli metal depo hesapları da dahil olmak "Mevduat/Katılım Fonu Hesabı Bulunan Banka Sorgulama" ekranında tüm mevduat tasarruf hesapları görüntülenebilecek. Bakiye ise gösterilmeyecek.

53 banka hizmet kapsamında yer alırken, BDDK'dan yapılan açıklamada, sorgulama sonuçlarının sadece bilgi amaçlı olup hukuki açıdan ispat niteliği taşımadığı da ifade edildi.

BDDK'nın resmi internet sitesinde yer alan duyuruda, 11. Kalkınma Planı'nda (2019-2023) bulunan, kamu hizmetlerinin vatandaş odaklı bir bakış açısıyla elektronik ortama taşınması ve e-Devlet Kapısı'ndan hizmet sunumunun artırılması amacı çerçevesinde, vatandaşlara hangi bankalarda mevduat ve katılım fonu hesabı olduğu bilgisinin internet ve mobil teknolojiler üzerinden güvenli bir şekilde sunulabilmesine yönelik planlama hatırlatıldı.

Söz konusu hizmetin www.turkiye.gov.tr adresinde BDDK'ya ilişkin alanda yer aldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu hizmet kapsamında hangi bankalarda mevduat ve katılım fonu hesabının bulunduğu bilgisi sorgulanabilecektir. Hesap bakiyesi, hesabın bulunduğu şube bilgisi ve benzeri ayrıntılar ilgili bankalardan öğrenilebilecektir. Sorgulamada, 'Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler adına bankaların yurt içi şubelerinde açılmış olan, tasarruf mevduatı niteliğindeki, Türk Lirası, yabancı para veya kıymetli maden depo hesabı cinsinden, vadeli-vadesiz mevduat hesapları ile özel cari hesap ve katılma hesapları' bilgileri kullanılmaktadır."