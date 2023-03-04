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AA

İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, Valilik koordinesinde eğitim camiasının her bireyinin depremin yaralarını sarmak için çaba sarf ettiğini söyledi.

Kentteki 9 halk eğitimi merkezinde usta öğretici ve kursiyerin deprem bölgesindeki vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi için kıyafet diktiğini belirten Acar, "Üretilen 4 bin 601 parça elbise ve uyku tulumu gibi ürünleri tıra yükleyerek deprem bölgesine gönderdik. Seferberlik halinde deprem bölgesine ürün üretmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Üretime ilişkin çalışmaları koordine eden Vali Yılmaz Doruk'un eşi Meral Doruk ise felaketin üstesinden gelmek için her ilin kendi ölçeğinde destek vermeye devam ettiğini vurguladı.

"ARTVİN'İN DE ÇORBADA TUZU OLMASINI İSTEDİK"

Hazırlanan kıyafetleri deprem bölgesine göndererek katkı sağlamayı amaçladıklarını dile getiren Doruk, "Konteyner mahalleler kurmak için de bir taraftan çalışmalarımız devam ediyor. Karınca kararınca Artvin'in de çorbada tuzu olmasını istedik. İnşallah bu günleri biraz zaman alsa da birlik ve beraberlikle atlatacağız" ifadelerini kullandı.

Usta öğretici Suzan Koç Güner, deprem bölgesinde neye ihtiyaç varsa ellerindeki kumaşın özelliğine göre kıyafetler diktiklerini aktardı.

Kursiyer Selma Koç, afetzedelere fayda sağlayabilmek için çalışmalara katıldığını belirterek, şunları kaydetti: "İnşallah bir faydamız dokunur. Gönüllü deprem bölgesine gitmek istedim. Orada hiçbir şey yapamazsam sobalarını yakarım, yemeklerini taşırım. Çok istedim ama eşim diyaliz hastası olduğu için onu bırakamadım. Bu acıyı oradaki vatandaşlarımızla birlikte yaşıyoruz."