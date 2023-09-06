Artvin'de, balkondan düşen depremzede çocuk öldü
ARTVİN´inArhaviilçesinde oturdukların 2´nci kattaki evin balkonunda düşen Erdal Orbay (7), hayatını kaybetti. Orbay ve ailesinin Kahramanmaraş depremi sonrası Osmaniye´den gelip ilçeye yerleştikleri belirtildi.
Giriş: 06.09.2023 - 09:38 Güncelleme: 06.09.2023 - 09:39
Olay, dün ilçesinin Muratzade Mahallesi´nde meydana geldi. Erdal Orbay, oturdukları 5 katlı apartmanın 2´nci katındaki dairenin balkonundan düştü. Durumu fark eden komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Erdal Orbay, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.