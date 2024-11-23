Dereye düşen karacayı, jandarma ekipleri kurtardı

Olay, dün öğleden sonra Hopa ilçesi Sugören Mahallesi'nde meydana geldi. Ormandan çıkan bir karaca, mahalleden geçen dereye düşüp yaralandı. Dere kenarında gezinirken karacayı fark edenler, durumu jandarmaya bildirdi. Adrese gelen ekipler, dere yatağına düşen karaca için kurtarma operasyonu başlatıldı. Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonrasında karaca, bulunduğu yerden çıkarıldı. Kafese alınan yaralı karaca tedavisi sonrası doğa salınmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

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