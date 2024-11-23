Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Dereye düşen karacayı, jandarma ekipleri kurtardı

        ARTVİN'in Hopa ilçesinde dereye düşerek yaralanan karaca, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 11:20 Güncelleme: 23.11.2024 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dereye düşen karacayı, jandarma ekipleri kurtardı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ARTVİN'in Hopa ilçesinde dereye düşerek yaralanan karaca, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Olay, dün öğleden sonra Hopa ilçesi Sugören Mahallesi'nde meydana geldi. Ormandan çıkan bir karaca, mahalleden geçen dereye düşüp yaralandı. Dere kenarında gezinirken karacayı fark edenler, durumu jandarmaya bildirdi. Adrese gelen ekipler, dere yatağına düşen karaca için kurtarma operasyonu başlatıldı. Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonrasında karaca, bulunduğu yerden çıkarıldı. Kafese alınan yaralı karaca tedavisi sonrası doğa salınmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        25 boş kovan bulundu! Teknik direktör cinayeti kamerada!
        25 boş kovan bulundu! Teknik direktör cinayeti kamerada!
        Ağaçlar devrildi! Hava ve deniz seferleri aksadı! Marmara'da fırtına!
        Ağaçlar devrildi! Hava ve deniz seferleri aksadı! Marmara'da fırtına!
        Kar, yağmur ve fırtına! 44 il için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        Kar, yağmur ve fırtına! 44 il için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        G.Saray Bodrum'da rekor için sahada!
        G.Saray Bodrum'da rekor için sahada!
        Yakınları haber alamadı! Sevgili çift ölü bulundu!
        Yakınları haber alamadı! Sevgili çift ölü bulundu!
        İşte F.Bahçe'nin Kayserispor maçı 11'i
        İşte F.Bahçe'nin Kayserispor maçı 11'i
        Ailenin yeni yıldızları
        Ailenin yeni yıldızları
        Görme engelli dağcı: Bastığım yerleri tabanımla görüyorum
        Görme engelli dağcı: Bastığım yerleri tabanımla görüyorum
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Avrupalı balıkçının yarısı kadarız
        Avrupalı balıkçının yarısı kadarız
        Sosyal medya algoritmasının ardındaki gizem ne?
        Sosyal medya algoritmasının ardındaki gizem ne?
        28 kez bıçaklayıp beraat eden kocaya ağırlaştırılmış müebbet!
        28 kez bıçaklayıp beraat eden kocaya ağırlaştırılmış müebbet!
        Aralıkta dilekçe ocakta zamlı aylık
        Aralıkta dilekçe ocakta zamlı aylık
        Spor ürünleri ithalatı ve ihracatına ilişkin veriler ne diyor?
        Spor ürünleri ithalatı ve ihracatına ilişkin veriler ne diyor?
        Hacıosmanoğlu, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        Hacıosmanoğlu, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        Bebek katilinin hesap günü!
        Bebek katilinin hesap günü!
        Sizin ‘Melek Sayınız’ kaç?
        Sizin ‘Melek Sayınız’ kaç?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Yusufeli'nde belediye sosyal tesisleri hizmete açıldı
        Yusufeli'nde belediye sosyal tesisleri hizmete açıldı
        Artvin'de yaralı karaca tedavi edildi
        Artvin'de yaralı karaca tedavi edildi
        Artvin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Artvin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Artvin'de 13. Grassroots Herkes İçin Futbol Şenliği'nin 1. etabı düzenlendi
        Artvin'de 13. Grassroots Herkes İçin Futbol Şenliği'nin 1. etabı düzenlendi
        Artvin'in tarihi cami ve kiliseleri fotoğraf sergisiyle tanıtılıyor
        Artvin'in tarihi cami ve kiliseleri fotoğraf sergisiyle tanıtılıyor
        Artvin'de "Malazgirt'i Yeniden Keşfetmek" konulu konferans düzenlendi
        Artvin'de "Malazgirt'i Yeniden Keşfetmek" konulu konferans düzenlendi