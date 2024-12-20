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        Yusufeli'nde yol kapandı; Borçka'daki heyelan anı da kamerada

        ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde sağanak sonrası heyelan meydana geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 10:49 Güncelleme: 20.12.2024 - 10:55
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        Yusufeli'nde yol kapandı; Borçka'daki heyelan anı da kamerada
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        ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde sağanak sonrası heyelan meydana geldi. Esenyaka-Yusufeli yolu ulaşıma kapanırken, Borçka'daki heyelan anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Artvin'de etkili olan sağanak sonrası sabah saatlerinde Yusufeli ilçesi Esenyaka köyünde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kayaların düştüğü Esenyaka-Yusufeli yolu, ulaşıma kapandı. Sürücüler, farklı güzergahlara yönlendirilirken; ekipler, iş makineleri ile heyelan temizleme çalışması başlattı. Öte yandan Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Demirciler köyü yakınlarında dün heyelan yaşandı. Hopa-Borçka kara yoluna, yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları düştü. Heyelan anı bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansırken, kapanan yol bu sabah ekiplerin çalışması ile açıldı.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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