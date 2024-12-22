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        Artvin'de heyelan; taşlar eve doldu

        ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde yamaçtan kopan taş ve kayalar 3 katlı binanın giriş katındaki evin içine girdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 17:50 Güncelleme: 22.12.2024 - 17:55
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        Artvin'de heyelan; taşlar eve doldu
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        ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde yamaçtan kopan taş ve kayalar 3 katlı binanın giriş katındaki evin içine girdi. Heyelanda yaralanan olmazken, pencere camları kırılan evde hasar oluştu.

        İlçenin Dereiçi köyünde dün gece saatlerinde yamaçtan kopan irili ufaklı kaya ve taş parçaları, giriş kattaki Nurettin Taşçı'ya ait evin camını kırıp, daireye doldu. Yatak odasını ortasına kadar gelen taş parçaları eve hasar verdi. Heyelana başka bir odada yakalanan aile korkarak, dışarı çıktı. Bölgede ekipler inceme başlatırken, korktuklarını dile getiren Sümbül Taşçı, "Saat 4.00'de uyurken seslere uyandık. Sanki deprem oluyor sandık. Eşimle arka odaya gittik ki, odanın camları kırılmış taşlar odaya dolmuş. Hala korkuyoruz. Evin içine girmiyoruz ama gidecek yerimiz de yok evde kalmak zorundayız. Yetkililerden yardım bekliyoruz” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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