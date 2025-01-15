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        'Çoruh'un gerdanlıkları'nda balık üretimi ile 3 milyar liralık gelir

        ARTVİN'de Çoruh Nehri üzerinde 'Çoruh'un gerdanlıkları' olarak adlandırılan baraj göllerinde kurulu tesislerde geçen yıl 20 bin ton 'Türk somonu' üretilip, ekonomiye 3 milyar lira katkı sağlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 09:32 Güncelleme: 15.01.2025 - 09:35
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        'Çoruh'un gerdanlıkları'nda balık üretimi ile 3 milyar liralık gelir
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        ARTVİN'de Çoruh Nehri üzerinde ‘Çoruh’un gerdanlıkları’ olarak adlandırılan baraj göllerinde kurulu tesislerde geçen yıl 20 bin ton ‘Türk somonu’ üretilip, ekonomiye 3 milyar lira katkı sağlandı. AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, “Kafes balıkçılığı hızlı şekilde yayılıp, bütün barajlara teşbih edilirse yaklaşık 60 bin ton balık üretimi gerçekleşecek. Bunun da ekonomimize katkısı 10 milyar TL olacak” dedi.

        Çoruh Nehri üzerinde kurulan barajlar elektrik enerjisi üreterek ülke ekonomisine katkı sağlarken, baraj göllerinde ise kurulu kafes balıkçılığı tesislerinde üretilen balıklar başta Uzak Doğu ile Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Kafeslere 10 gram olarak aktarılan yavru balıklar, 1 yıl içerisinde 1 kilograma ulaşıyor. Balıklar, 3 kilograma ulaştığında ise ihracı yapılıyor. Yüzlerce kişinin istihdam edildiği tesislerde üretilen balıklar, bölgedeki alabalık tesislerinin ihtiyacını karşılarken, çevre illere de satışı yapılıyor. Barajlar kentinde ‘Çoruh’un gerdanlıkları’ olarak adlandırılan baraj göllerinde kurulu 14 tesiste geçen yıl 20 bin ton ‘Türk somonu’ üretimi gerçekleştirilip, ekonomiye 3 milyar lira katkı sağlandı.

        'ÇORUH NEHRİ CİDDİ GERDANLIKLARLA KAPLANDI'

        AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Borçka ve Deriner barajlarında 14 tesis bulunduğunu belirterek, "Çoruh Nehri yıllarca aktı ve maalesef biz de baktık. Çoruh Nehri şimdi çok ciddi gerdanlıklarla kaplandı. Tabii barajlar bittikçe de üzerinde ticari ve turistik faaliyetler yoğunluk kazanmaya başladı. Önümüzdeki dönem içerisinde diğer barajları da kattığınız zaman bu tesis sayıları artmış olacak. 2024 yılında 20 bin ton balık üretildiğini ve ülke ekonomisinde 3 milyar liralık bir katkı sağladığını söyleyebiliriz" diye konuştu.

        HEDEF 60 BİN TON BALIK ÜRETİMİ

        Kentte diğer barajlarda da tesisleşmenin artacağını kaydeden Çelik, "Önümüzdeki günlerde somon balık üretimi ve kafes balıkçılığı hızlı bir şekilde yayılıp, bütün barajlara teşbih edilince yaklaşık 60 bin ton balık üretimi gerçekleşecek. Bunun da ekonomimize katkısı 10 milyar TL olacak. Bu faaliyet yalnızca merkezi bütçeye, üretim ve ihracata değil, ciddi şekilde istihdama da katkı sağlamaktadır. Önümüzdeki günlerde istihdamı artıran, ülke ekonomisine katkı sağlayacak olan faaliyetler Artvin ve barajlarımızda daha da yoğunluk kazanacaktır” ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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