TIR şoförlerinin bayram mesaisi

TÜRKİYE'nin Gürcistan üzerinden Kafkaslara açılan Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'nda TIR yoğunluğu oluştu. Kapıdan geçmek için uzun kuyruklar oluşturan uluslararası taşımacılık yapan TIR şoförleri, bayramı ailelerinden uzak, yollarda geçiriyor.

Ramazan Bayramı nedeniyle yollarda araç sayısı artınca Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan Sarp Sınır Kapısı'nın Türkiye tarafında bekleyen TIR'lar yoğunluk oluşturdu. Dorselerindeki tonlarca ağırlığındaki yükle sıra bekleyen şoförlerin birçoğu, bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da yollarda karşılıyor. Bayramı evlerinden uzakta geçiren şoförler, telefonla görüntülü konuşup, sevdikleri ve aileleriyle bayramlaşıyor.

'BAYRAMA YOLDA GİRDİK'

Mesleğinin zorluklarını anlatan TIR şoförü Özkan Altınkaya, “Gecesi gündüzü, yağmuru, karı bitmez. 10 günlük yolumuz var. Bayrama yolda girdik. Her zaman yoldayız. Bayramımız, seyranımız yok. Ailemiz bayramda yanlarında olmamızı istiyor, üzülüyorlar ama hayat şartları bu. Yurt dışına geçince Türkiye’yi özlüyorum. Bayram’da ailemi çok öpüyorum, herkese hayırlı bayramlar diliyorum” diye konuştu.