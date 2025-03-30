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        TIR şoförlerinin bayram mesaisi

        TÜRKİYE'nin Gürcistan üzerinden Kafkaslara açılan Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'nda TIR yoğunluğu oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 10:12 Güncelleme: 30.03.2025 - 10:15
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        TIR şoförlerinin bayram mesaisi
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        TÜRKİYE'nin Gürcistan üzerinden Kafkaslara açılan Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'nda TIR yoğunluğu oluştu. Kapıdan geçmek için uzun kuyruklar oluşturan uluslararası taşımacılık yapan TIR şoförleri, bayramı ailelerinden uzak, yollarda geçiriyor.

        Ramazan Bayramı nedeniyle yollarda araç sayısı artınca Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan Sarp Sınır Kapısı'nın Türkiye tarafında bekleyen TIR'lar yoğunluk oluşturdu. Dorselerindeki tonlarca ağırlığındaki yükle sıra bekleyen şoförlerin birçoğu, bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da yollarda karşılıyor. Bayramı evlerinden uzakta geçiren şoförler, telefonla görüntülü konuşup, sevdikleri ve aileleriyle bayramlaşıyor.

        'BAYRAMA YOLDA GİRDİK'

        Mesleğinin zorluklarını anlatan TIR şoförü Özkan Altınkaya, “Gecesi gündüzü, yağmuru, karı bitmez. 10 günlük yolumuz var. Bayrama yolda girdik. Her zaman yoldayız. Bayramımız, seyranımız yok. Ailemiz bayramda yanlarında olmamızı istiyor, üzülüyorlar ama hayat şartları bu. Yurt dışına geçince Türkiye’yi özlüyorum. Bayram’da ailemi çok öpüyorum, herkese hayırlı bayramlar diliyorum” diye konuştu.

        'BELKİ 10 BAYRAMI AİLEMLE GEÇİRMİŞİMDİR'

        30 yıllık şoför Soner Aydın da "Yıllardır bu mesleği yapıyorum. Şu anda Rusya’ya gidiyorum. Bayramda burada değilim. Geçmişte saysam 10 bayram belki ailemle geçirmişimdir. Genelde Kurban Bayramı’na kendimi ayarlıyorum. Gidip gelmem bazen bir ayı buluyor. Çocuklarımın gözlerinden öpüyor, bayramlarını kutluyorum” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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