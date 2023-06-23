Artvin'de arıcılara ana arı ve ekipman desteği verildi

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ARTVİN (AA) - Artvin'de "Kafkas Ana Arısı Üretim Projesi" kapsamında Arı Yetiştiricileri Birliğine, 500 bin lira tutarında damızlık Kafkas arısı ve ekipman desteği verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce arıcılığı geliştirmek amacıyla yürütülen ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca (DOKAP) desteklenen proje çerçevesinde merkeze bağlı Seyitler köyündeki bir işletmede program düzenlendi.

Programda, 118 kovan damızlık Kafkas ana arısı ile ekipman Artvin Arı Yetiştiricileri Birliğine teslim edildi.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, AA muhabirine yaptığı açıklamada Artvin'in arıcılık noktasında Türkiye'nin en önemli kenti olduğunu söyledi.

Artvin'in ana arı üretiminde Türkiye'de ilk sırada olduğuna dikkati çeken Doruk, "Artvin'de 120 binin üzerinde dolu kovanımız var. Her geçen yıl üretici sayısı artıyor. Ciddi anlamda arıya talep oluyor. Burası Kafkas arı ırkının gen merkezi. Kafkas arısı çok özellikli bir ırk. Bunun korunması, geliştirilmesi için de çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

Ana arı üretimine dikkati çeken Doruk, "Buradaki ana arı üretim kapasitesi yıllık 3 bin civarında. Bizim yıllık ihtiyacımız 50 bin. Amaçlarımızdan biri de arı sayısını artırmanın yanında arıcılık yapan üretici sayısını da artırmak. Bu konuda projeler geliştirip ülkemizin hizmetine sunmamız lazım" diye konuştu.

Kentin en önemli marka değerleri arasında balın başı çektiğini kaydeden Doruk, Artvin'in sahip olduğu zengin bitki çeşitliliğinin buradaki balın kalitesini ve çeşitliğini daha da artırdığını dile getirdi.

Artvin'in arıcılık ve bal için doğal bir müze olduğuna işaret eden Doruk, "Markalaştırdığımız bal çeşitliliğimiz var. Macahel balımız, Londra'da düzenlenen bir yarışmada 'Altın bal' ödülü aldı. Artvin'de bu kalitede birkaç bal çeşidimiz var. Bu değeri hem arıcılığı hem de arıcıyı geliştirerek korumamız lazım. Arı sayısını artırıp bunu uygun maliyetle üreticiye sunacağız ki balımızı, arımızı koruyalım ve geliştirelim." ifadelerini kullandı.

DOKAP Başkan Yardımcısı Şeref Demir de 2012'den itibaren Artvin'de tarım sektörüne 100 milyon liralık destek sağladıklarını kaydetti.



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