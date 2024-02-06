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        Borçka'da sağanağın ardından hasar tespit ve temizlik çalışması yapılıyor

        Artvin'in Borçka ilçesinde sağanak nedeniyle meydana gelen heyelan ve su baskınlarının ardından hasar tespit ve temizlik çalışmalarına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 22:26 Güncelleme: 06.02.2024 - 22:26
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        Borçka'da sağanağın ardından hasar tespit ve temizlik çalışması yapılıyor
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        Artvin'in Borçka ilçesinde sağanak nedeniyle meydana gelen heyelan ve su baskınlarının ardından hasar tespit ve temizlik çalışmalarına başlandı.

        İlçede dün gün boyu etkili olan, Gündoğdu, Küçükköy ve Aksu mahallelerinde heyelan ve su baskınlarına yol açan sağanağın ardından AFAD, DSİ ve belediye ekipleri bölgede çalışma başlattı.

        Yağışın etkisini yitirmesiyle belediye ekipleri, çamur ve sel sularıyla kaplanan cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yürütüyor.

        DSİ görevlilerinin, taşan İçkale Deresi ve çevresinde rüsubat temizliği yaptığı ilçede, AFAD da zarar gören ev, iş yeri ve araçlara ilişkin hasar tespiti gerçekleştiriyor.

        İlçe halkı ise su basan ev ve iş yerlerini temizliyor.

        İçkale Deresi'nin taşması sonucu zemin katını su basan Yeniyol Camisi'nde mahsur kalan cemaatten Halime Özdemir, AA muhabirine, Miraç Kandili dolayısıyla camide namaz kıldıkları sırada sel sularının cami avlusuna dolduğu söyledi.

        Polis aracından yapılan anonsla durumu fark ettiklerini belirten Özdemir, "Dışarı çıktık. 'Teyze su geldi.' diye bağırdılar. Sel sularından son anda kendi imkanlarımla kaçmayı başardım. Birçok vatandaşımızı iş makineleriyle kurtardılar. Bugün de geldim, camide temizlik çalışmasına yardım ediyorum." dedi.

        Yaşar Özdemir ise sel sırasında camide olduklarını ifade ederek, "Dağılma aşamasında baktık ki dere taştı. Camideki bazı vatandaşlar dışarı çıkmaya çalıştı. Çıkmalarına izin vermedim. Üst katlara çıktık. Kepçe yardımıyla camdan çıktık." diye konuştu.

        Aynı zamanda caminin yanında demir doğrama ve kereste atölyesi olduğunu kaydeden Özdemir, dükkanında maddi hasar meydana geldiğini söyledi.

        Özdemir, park halindeki çok sayıda aracın da selde zarar gördüğünü belirterek, "Devletimize sığındık, canımızı kurtardık. Allah'a çok şükür kimseye bir şey olmadı." ifadesini kullandı.

        Gündoğdu Mahallesi'nde tahliye edilen bina sakinlerinden Sinan Navdar ise evlerinin arkasında bulunan ve yıllardır hiç akmayan dereden su geldiğini anlatarak, şöyle konuştu:

        "Gelen suyla evin arkasındaki yamaçta büyük heyelan meydana geldi. Ahırımız gitti. Su ve toprak, binanın bazı katlarına girdi, 4 daireyi su bastı. Biz heyelan geleceğini anlayınca evi boşalttık. Büyük heyelan gece saat 03.00 ve 05.00 sıralarında geldi. Can kaybımız, bir şeyimiz yok Allah'a şükür. Şu an akrabalarımızda kalıyoruz. Devletimizden de Allah razı olsun, ilgileniyor. Şimdi de iş makineleriyle bölgede temizlik yapılıyor. Burada önlem alınmasını istiyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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