Artvinli çocuklar Trabzonspor-Başakşehir maçını stadyumda izleyecek
Artvin'den bir grup çocuk, Trendyol Süper Lig'de 19 Ekim Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor-Başakşehir karşılaşmasını stadyumda izleyecek.
Artvin'den bir grup çocuk, Trendyol Süper Lig'de 19 Ekim Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor-Başakşehir karşılaşmasını stadyumda izleyecek.
Çocuklar, Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneğinin organizasyonunda ilk kez stadyumda maç izleme imkanı bulacak.
Dernek yöneticileri ile stadyumda maçı izleyecek 45 çocuğa, bordo-mavili takımın forması da hediye edilecek.
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