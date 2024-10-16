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        Artvinli çocuklar Trabzonspor-Başakşehir maçını stadyumda izleyecek

        Artvin'den bir grup çocuk, Trendyol Süper Lig'de 19 Ekim Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor-Başakşehir karşılaşmasını stadyumda izleyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 13:21 Güncelleme: 16.10.2024 - 13:21
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        Artvinli çocuklar Trabzonspor-Başakşehir maçını stadyumda izleyecek
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        Artvin'den bir grup çocuk, Trendyol Süper Lig'de 19 Ekim Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor-Başakşehir karşılaşmasını stadyumda izleyecek.

        Çocuklar, Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneğinin organizasyonunda ilk kez stadyumda maç izleme imkanı bulacak.

        Dernek yöneticileri ile stadyumda maçı izleyecek 45 çocuğa, bordo-mavili takımın forması da hediye edilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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