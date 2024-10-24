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        Artvin Valisi Ergün, Batum Başkonsolosu Altınörs ile bir araya geldi

        Türkiye'nin Batum Başkonsolosu Adnan Altay Altınörs, Artvin Valisi Turan Ergün'ü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 12:34 Güncelleme: 24.10.2024 - 12:36
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        Artvin Valisi Ergün, Batum Başkonsolosu Altınörs ile bir araya geldi
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        Türkiye'nin Batum Başkonsolosu Adnan Altay Altınörs, Artvin Valisi Turan Ergün'ü ziyaret etti.

        Vali Ergün, makamında bir araya geldiği Altınörs'ün ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Türkiye ile Gürcistan'ın dost ve kardeş iki ülke olduğunu belirten Ergün, Altınörs'ün mevcut ilişkilerin geliştirilmesinde önemli bir görevi üstlendiğini ve bu görevi başarıyla yürüteceğine inandığını ifade etti.

        Başkonsolos Altınörs ise Gürcistan ile Türkiye arasındaki mevcut iş birliğinin her alanda daha ileriye gitmesi için büyük gayret göstereceğini vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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