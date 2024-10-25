Artvin'de 18 düzensiz göçmen yakalandı

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla, araç sürücüleri M.A. (27), F.İ (28), H.Ç. (28) ve Ş.T. (50) de gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Artvin-Ardahan kara yolunun Berta Köprüsü ve Yavuzköy mevkilerinde şüphe üzerine bazı araçları durdurarak arama yaptı.

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