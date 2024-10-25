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        Artvin'de 18 düzensiz göçmen yakalandı

        Artvin'de yasa dışı yollarla yurda giren 18 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 12:12 Güncelleme: 25.10.2024 - 12:16
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        Artvin'de 18 düzensiz göçmen yakalandı
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        Artvin'de yasa dışı yollarla yurda giren 18 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Artvin-Ardahan kara yolunun Berta Köprüsü ve Yavuzköy mevkilerinde şüphe üzerine bazı araçları durdurarak arama yaptı.

        4 araçta yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 10'u Afganistan, 7'si İran ve 1'i Bangladeş uyruklu 18 düzensiz göçmen yakalandı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Van Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

        Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla, araç sürücüleri M.A. (27), F.İ (28), H.Ç. (28) ve Ş.T. (50) de gözaltına alındı.

        4 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Artvin Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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