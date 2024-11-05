Artvin'de kar nedeniyle 7 köye ulaşım sağlanamıyor

Artvin Belediyesi ekipleri de aralıklı sağanağın etkili olduğu kent merkezinde, yağmur suyu kanallarında oluşabilecek tıkanmaları önlemek amacıyla çalışma başlattı.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışma yürütüyor.

Yoğun kar sebebiyle Borçka ilçesine bağlı Efeler, Maral, Düzenli, Camili, Kayalar ve Uğur köyleri ile Yusufeli'nin Balcılı köylerine ulaşım sağlanamıyor.

İl genelinde sağanak, yüksek rakımlı kesimlerde ise kar etkili oluyor.

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