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        Artvin'de kar nedeniyle 7 köye ulaşım sağlanamıyor

        Artvin'de kar yağışı nedeniyle 7 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 12:08 Güncelleme: 05.11.2024 - 12:08
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        Artvin'de kar nedeniyle 7 köye ulaşım sağlanamıyor
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        Artvin'de kar yağışı nedeniyle 7 köy yolu ulaşıma kapandı.

        İl genelinde sağanak, yüksek rakımlı kesimlerde ise kar etkili oluyor.

        Yoğun kar sebebiyle Borçka ilçesine bağlı Efeler, Maral, Düzenli, Camili, Kayalar ve Uğur köyleri ile Yusufeli'nin Balcılı köylerine ulaşım sağlanamıyor.

        Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışma yürütüyor.

        Artvin Belediyesi ekipleri de aralıklı sağanağın etkili olduğu kent merkezinde, yağmur suyu kanallarında oluşabilecek tıkanmaları önlemek amacıyla çalışma başlattı.

        Öte yandan kar kalınlığı Kafkasör Yaylası'nda 5, Atabarı Kayak Merkezi'nde ise 10 santimetreye ulaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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