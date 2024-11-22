Artvin'de yaralı karaca tedavi edildi
Artvin'in Hopa ilçesinde dereye düşen yaralı karaca kurtarıldı.
Artvin'in Hopa ilçesinde dereye düşen yaralı karaca kurtarıldı.
İlçenin Sugören Mahallesi'nde dere yatağında karaca gören vatandaşlar, durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.
Olay yerine gelen jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, karacayı dere yatağından çıkardı.
Yaralı karaca, tedavisinin ardından doğal ortamına bırakıldı.
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