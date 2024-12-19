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        Artvin Çoruh Üniversitesinde Danışma Kurulu Toplantısı düzenlendi

        Artvin Çoruh Üniversitesinde 2024 Yılı Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 11:49 Güncelleme: 19.12.2024 - 11:53
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        Artvin Çoruh Üniversitesinde Danışma Kurulu Toplantısı düzenlendi
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        Artvin Çoruh Üniversitesinde 2024 Yılı Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Vali Turan Ergün başkanlığında, Rektör Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin ile kurul üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, üniversitenin tıbbi ve aromatik bitkiler sahasında yürüttüğü çalışmalar ve projeler ile üniversitede üretilen tıbbi ve aromatik bitkiler hakkında bilgilendirme yapıldı.

        Rektör Bilgin, tıbbi ve aromatik bitki ürünlerinin üniversite ve bölgenin ekonomik kalkınmasına sağlayacağı katkılara değindi.

        Bu çerçevede Çoruh Vital, Livane Care ve Livane Çay markalarında 90'a yakın ürünün listelendiğini ve satışa sunulduğunu belirten Bilgin, bu ürünlerin üniversite ve Artvin'in marka değerinin yükseltilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

        Toplantıda aynı zamanda bu ürünlerin pazarlanması bağlamında paydaş kurum ve kuruluşlar birlikteliğinde atılacak adımlar ve ortak çalışmalar hususlarında değerlendirmelere yer verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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