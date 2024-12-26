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        Artvin Valisi Ergün lise öğrencileriyle bir araya geldi

        Artvin Valisi Turan Ergün, Artvin Fen Lisesi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 18:01 Güncelleme: 26.12.2024 - 18:04
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        Artvin Valisi Ergün lise öğrencileriyle bir araya geldi
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        Artvin Valisi Turan Ergün, Artvin Fen Lisesi'ni ziyaret etti.

        Öğretmen ve idarecilerle bir araya gelen Vali Ergün, daha sonra sınıflarda öğrencilerle sohbet gerçekleştirdi.

        Ergün, öğrencilerin eğitim hayatlarına dair düşüncelerini dinledi, tavsiyelerde bulundu.

        Ziyarette, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar ve Artvin Fen Lisesi Müdürü Erdoğan Öztürk de yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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