Artvin Valisi Ergün lise öğrencileriyle bir araya geldi

Ziyarette, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar ve Artvin Fen Lisesi Müdürü Erdoğan Öztürk de yer aldı.

Öğretmen ve idarecilerle bir araya gelen Vali Ergün, daha sonra sınıflarda öğrencilerle sohbet gerçekleştirdi.

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