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        Artvin'deki tarihi Ciha Kalesi'nde arkeolojik kazılar sürüyor

        Artvin'in Arhavi ilçesindeki Ciha Kalesi ve çevresindeki arkeolojik kazılar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 15:23 Güncelleme: 10.01.2025 - 16:00
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        Artvin'deki tarihi Ciha Kalesi'nde arkeolojik kazılar sürüyor
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        Artvin'in Arhavi ilçesindeki Ciha Kalesi ve çevresindeki arkeolojik kazılar devam ediyor.

        Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim beraberinde Artvin Kültür ve Turizm Müdürü Yunus Emre Aytekin ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü bünyesinde Artvin Müze Müdürlüğü Başkanlığınca Eylül 2024'te tarihi Ciha Kalesi ve çevresinde başlatılan çalışmaları inceledi.

        Ataselim, AA muhabirine, kazılar sırasında yeni yapıların ortaya çıkarıldığını söyledi.

        Ciha Kalesi'nin turizme açılması noktasında yürütülen çalışmaların önemli olduğunu vurgulayan Ataselim, ciddi ilerleme kaydedilen çalışmaların kesintisiz devamı için gereken her şeyi yapacaklarını söyledi.

        Ataselim, Ciha Kalesi'nin Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki en büyük kalelerden biri olduğuna işaret ederek, "Hedefimiz kaleyi restore ederek turizme kazandırmak. Burayı turizme açtığımızda, Arhavi'ye gelen turistlerimiz için yeni bir gezi ortamı sunacağız. Ayrıca tarihi varlıklarımıza sahip çıkmış olacağız. En önemlisi de ecdadımızın o dönemde yaptığı eserleri gün yüzüne çıkarmaktır." dedi.

        Aytekin ise çalışmaların Artvin Müze Müdürlüğü Başkanlığı ve Dr. Osman Aytekin'in bilimsel danışmanlığında devam ettiğini ifade etti.

        Yaklaşık 30 yıllık yüzey araştırmaları sonucunda Artvin bölgesinde 50'nin üzerinde kale ve kule yapısı tespit edildiğine dikkati çeken Aytekin, bunlar içinde en büyük yapıya Ciha Kalesi'nin sahip olduğunu kaydetti.

        Aytekin, üç katlı kalede, diğer kale yapılarında rastlanılmayan bir yapılaşma olduğunun altını çizerek, "Kale, tamamen bir bazalt kayalığının üzerine, ana kayaya uygun bir şekilde inşa edilmiş ve topoğrafyaya uygun olarak üç katmanlı bir yapı olarak tasarlanmış. Bulunduğumuz en üst noktadan, Artvin'de belki de eşine az rastlanacak bir manzaraya şahit olabiliyoruz." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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