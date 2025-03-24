Artvin Valisi Ergün, şehit ailesiyle bir araya geldi

Artvin Valisi Turan Ergün, şehit Jandarma Piyade Onbaşı Muhammet Aydemir'in ailesini makamında kabul etti.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Aktütün Sınır Karakolu'na Ekim 2008'de teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Aydemir'in annesi Nazmiye, kız kardeşi Fatma Yıldırım ve yeğeni İsmet Kağan Yıldırım, Vali Ergün'ü ziyaret etti.

Ergün, devletin tüm imkanlarıyla şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu belirterek, "Vatanını, milletini, bayrağını korumak için canlarını feda eden kahraman şehitlerimizin bizlere bıraktığı en değerli emanetleri olan kıymetli ailelerine sahip çıkmak en önemli görevlerimizdendir. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum, mekanları cennet olsun." diye konuştu.

Nazmiye Aydemir ise terhisine 3,5 ay kala şehit düşen oğlu ile onur ve gurur duyduğunu ifade etti.

Oğlunun 40 günlük bebeğini göremeden şehit düştüğünü aktaran Aydemir, "Kızı ise henüz 1,5 yaşındaydı. Torunlarım babalarını koklayamadılar, doyamadılar. Ben oğlumu bu güzel devletimize ve vatanımıza şehit verdim. Vatan sağ olsun. Şehit annesiyim ve oğlumla her zaman gurur duyuyorum." dedi.