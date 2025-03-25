Artvin'de üzerine kaya parçalarının düştüğü araçtaki kişi yaralandı

Bazı kaya parçalarının camdan içeriye girdiği araçtaki Gökay Karahan, cam kesikleri ve kaya parçalarının isabet etmesiyle yaralandı.

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