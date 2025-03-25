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        Artvin'de üzerine kaya parçalarının düştüğü araçtaki kişi yaralandı

        Artvin'de yamaçtan kopan kaya parçalarının üzerine düştüğü otomobildeki 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 00:09 Güncelleme: 25.03.2025 - 00:09
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        Artvin'de üzerine kaya parçalarının düştüğü araçtaki kişi yaralandı
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        Artvin'de yamaçtan kopan kaya parçalarının üzerine düştüğü otomobildeki 1 kişi yaralandı.

        Artvin-Şavşat kara yolunun yaklaşık 30. kilometresinde yamaçtan kopan kaya parçaları sürüklenerek Sedat Yazar'ın kullandığı seyir halindeki 26 ADU 918 plakalı otomobilin üzerine düştü.

        Bazı kaya parçalarının camdan içeriye girdiği araçtaki Gökay Karahan, cam kesikleri ve kaya parçalarının isabet etmesiyle yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilen Karahan, ambulansla Artvin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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