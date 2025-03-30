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        Artvin'de uçuruma yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Artvin'in Ardanuç ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 21:45 Güncelleme: 30.03.2025 - 21:45
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        Artvin'de uçuruma yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Artvin'in Ardanuç ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Talip Işık'ın (63) kullandığı 53 DV 063 plakalı otomobil, Ardanuç - Ardahan kara yolu Göleşen köyü mevkisinde kontrolden çıkarak dik yamaçtan uçuruma yuvarlandı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü yaralanırken, eşi Hüsniye Işık (70) kaza yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Talip Işık Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Hüsniye Işık'ın cenazesi ise aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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