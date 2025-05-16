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        Artvin'de kaybolan kişinin cesedi bulundu

        Artvin'in Şavşat ilçesinde kaybolduktan sonra aranan kişi ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 19:27 Güncelleme: 16.05.2025 - 19:27
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        Artvin'de kaybolan kişinin cesedi bulundu
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        Artvin'in Şavşat ilçesinde kaybolduktan sonra aranan kişi ölü bulundu.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 25 Ekim 2024'te Şavşat'ın Karaağaç Köyü'ne çalışmak için gelen Murat Gezer'in (41), bir gün sonra kaybolduğu ve tüm arama çalışmalarına rağmen bulunmadığı belirtildi.

        Açıklamada, kış mevsimi ve zorlu arazi koşulları nedeniyle ara verilen arama çalışmalarının İl Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile ilgili kurumların katılımıyla bir ay önce yeniden başlandığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

        "Devam eden çalışmalar neticesinde, 16 Mayıs 2025 tarihinde Şavşat ilçesi Karaağaç Köyü'nün kuzeydoğusundaki ormanlık alanda bir erkek şahsa ait cansız bedene ulaşıldı. Yapılan kimlik tespitinde, söz konusu kişinin Murat Gezer olduğu belirlenmiş ve Şavşat Cumhuriyet Başsavcılığınca konuyla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır."

        Açıklamada, Gezer'e Allah'tan rahmet ailesine ve yakınlarına da başsağlığı dilendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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