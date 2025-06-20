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        Arhavi'de kahverengi kokarcayla mücadele için samuray arıları doğaya bırakıldı

        Artvin'in Arhavi ilçesinde kahverengi kokarca zararlısıyla biyolojik mücadele için üretilen samuray arıları doğaya salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 16:25 Güncelleme: 20.06.2025 - 16:29
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        Arhavi'de kahverengi kokarcayla mücadele için samuray arıları doğaya bırakıldı
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        Artvin'in Arhavi ilçesinde kahverengi kokarca zararlısıyla biyolojik mücadele için üretilen samuray arıları doğaya salındı.

        Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile Artvin Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğindeki program çerçevesinde, Kavak köyünde yaklaşık 15 bin samuray arısı doğaya bırakıldı.

        Arhavi Tarım ve Orman Müdürü Hakan Aytolan, laboratuvar ortamında geliştirilen samuray arısının, kahverengi kokarcanın yumurtalarına zarar vererek popülasyonunu kontrol altına aldığını belirterek, "Bu biyolojik yöntem, kimyasal mücadeleye alternatif olarak hem çevreye duyarlı hem de sürdürülebilir bir çözüm sunuyor. Doğu Karadeniz'de geniş çaplı bir iş birliğiyle yürütülen bu çalışmayla üreticimizin emeğini koruyoruz." dedi.

        Programa, Arhavi Kaymakamı Burak Çimşir, Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, İl Tarım ve Orman Müdürü Neşat Ulutaş, Arhavi Ziraat Odası Başkanı Sadık Yıldızbayrak da katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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