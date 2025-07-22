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        Artvin'de "Gönül Elçileri ile Koruyucu Aile Farkındalık Toplantısı" yapıldı

        Artvin'de, koruyucu aile hizmetine yönelik farkındalığın artırılması amacıyla düzenlenen "Gönül Elçileri ile Koruyucu Aile Farkındalık Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 16:32 Güncelleme: 22.07.2025 - 16:50
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        Artvin'de "Gönül Elçileri ile Koruyucu Aile Farkındalık Toplantısı" yapıldı
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        Artvin'de, koruyucu aile hizmetine yönelik farkındalığın artırılması amacıyla düzenlenen "Gönül Elçileri ile Koruyucu Aile Farkındalık Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevim Öz, kurum binasındaki konferans salonunda düzenlenen toplantıda, Artvin'de 15 çocuğun, 11 ailenin yanında koruyucu aile uygulamasından yararlandığını söyledi.

        Toplantının koruyucu ailelik konusunda farkındalık oluşturmak ve daha fazla çocuğu sıcak yuvayla buluşturmak amacıyla düzenlendiğini belirten Öz, şu ifadeleri kullandı:

        "Her bir katılımcımız, burada bulunarak bir çocuğun hayatına umut olma potansiyelini taşıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak koruyucu aile sistemini desteklemek, süreçleri kolaylaştırmak ve siz gönüllü vatandaşlarımızın yanında olmak adına çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz."

        Artvin Valisi Turan Ergün'ün eşi Hülya Ergün de koruyucu aile olmanın, bir çocuğa yuva sunmanın yanında umut olup, şefkat göstermek olduğunu kaydetti.

        Bu iyilik hareketinin bir parçası olmaktan onur duyduklarını aktaran Ergün, "Bazen bir yürek bir çocuğun hayatını tamamıyla değiştirebilir. Bu noktada koruyucu aile adayları bir umut ışığıdır. Gönül elçileri projesiyle hedefimiz daha çok aileye ulaşmak, daha çok çocuğa yuva sağlamak ve toplumun dayanışma ruhunu güçlendirmektir." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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