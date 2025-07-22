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        Artvin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Artvin'in Arhavi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 17:06 Güncelleme: 22.07.2025 - 17:06
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        Artvin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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        Artvin'in Arhavi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Çalışma sonucu Arhavi ilçesi Kale Mahallesi Balıkçı barınakları mevkisinde G.T (30) ile M.G'nin (27) üstlerinde ve eşyalarının bulunduğu barınakta arama yapıldı.

        Aramada 137 gram skunk, 15 gram esrar, 6 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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