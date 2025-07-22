Artvin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Artvin'in Arhavi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Artvin'in Arhavi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Çalışma sonucu Arhavi ilçesi Kale Mahallesi Balıkçı barınakları mevkisinde G.T (30) ile M.G'nin (27) üstlerinde ve eşyalarının bulunduğu barınakta arama yapıldı.
Aramada 137 gram skunk, 15 gram esrar, 6 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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