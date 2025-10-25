Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Artvin'de trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Artvin'in Şavşat ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Giriş: 25.10.2025 - 16:09 Güncelleme: 25.10.2025 - 16:09
        Artvin'de trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Artvin'in Şavşat ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        ​​​​​​​Artvin-Ardahan kara yolunun 53. kilometresinde Ömer Alperen P. (28) yönetimindeki 06 BVZ 230 plakalı kamyonet ile Yunus Emre A. (24) idaresindeki 08 ABU 796 plakalı kamyonet ve Muhammet Y'nin (42) kullandığı 08 ABJ 017 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile Yunus Emre A'nın kullandığı kamyonette bulunan Ozan A, yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, Şavşat Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

