        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Artvin Çoruh Üniversitesinde 2025-2026 Akademik Yılı törenle açıldı

        Artvin Çoruh Üniversitesinde (AÇÜ) 2025-2026 Akademik Yılı açılış töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 17:09 Güncelleme: 27.10.2025 - 17:09
        Artvin Çoruh Üniversitesinde 2025-2026 Akademik Yılı törenle açıldı
        Artvin Çoruh Üniversitesinde (AÇÜ) 2025-2026 Akademik Yılı açılış töreni gerçekleştirildi.

        AÇÜ Ali Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Artvin Valisi Turan Ergün, yaptığı konuşmada, üniversitelerin ülkenin geleceğine yön veren en önemli kurumlar arasında yer aldığını söyledi.

        Artvin Çoruh Üniversitesinin kuruluşundan bu yana hem kurumsal hem de akademik alanda önemli gelişme kaydettiğini dile getiren Vali Ergün, "Bugün 13 binin üzerinde öğrencisiyle üniversitemiz Artvin’in bir markası, Türk akademik hayatında ise itici bir güç olmuştur." dedi.

        Üniversitede 63 profesör, 74 doçent, akademik ve idari personelden oluşan yaklaşık bin kişilik bir eğitim kadrosunun görev yaptığını ifade eden Ergün, şunları kaydetti:

        "Çoruh Üniversitesi’ni güçlü kılan bir diğer özellik de Tıbbi ve Aromatik Bitkiler alanında ihtisas üniversitesi ilan edilmiş olmasıdır. Biyo çeşitlilik açısından sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da en zengin şehirlerinden biri olan Artvin’in bu zenginliğini ekonomik değere dönüştürmek konusunda üniversitemize büyük görevler düşmektedir."

        Artvin'de eğitim altyapısına yönelik yatırımlara da değinen Vali Ergün, 2 bin 150 kişilik yeni kız yurdunun hizmete girmesiyle tüm kız öğrencilerin modern ve güvenli barınma imkanına kavuştuğunu belirtti.

        Türk gençliğinin artık "Teknofest Kuşağı" olarak anıldığını belirten Ergün, "Gençliğimiz savunma sanayi başta olmak üzere, teknolojinin birçok alanında başarıyla varlık göstermektedir. Yerli ve millilik oranını rekor seviyelere taşıyan gençliğimizin bu vizyonu, geleceğe dair en büyük umudumuzdur." ifadelerine yer verdi.

        AÇÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydın da "Dersimiz Gazze Filistin" başlığıyla açılış dersini verdi.

        Filistin'de yaşananların Türkiye'nin de meselesi olduğunu aktaran Prof. Dr. Aydın, Filistin'in coğrafi konumu ve Doğu Akdeniz'deki yer altı zenginlikleri açısından önemli bir konumda bulunduğunu kaydetti.

