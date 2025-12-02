Artvin'de Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Artvin'de, İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Turan Ergün başkanlığında, Valilik Salonunda düzenlenen toplantıya, kaymakamlar ve kurul üyeleri katıldı.

Güvenlik ve asayişin sağlanmasında tüm kurum ve birimlerin işbirliği içinde çalışmasının önemini vurgulayan Ergün, güvenlik güçlerine ve diğer ilgili kurumlara gösterdikleri özverili çalışmalar dolayısıyla teşekkür etti.

Toplantıda, uyuşturucu ile mücadele, kaçakçılık, aranan şahıslar, düzensiz göç ve trafik tedbirleri başta olmak üzere güvenlik ve asayiş konuları görüşüldü.