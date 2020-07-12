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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Artvin- Erzurum yolu heyelan sonucu kapandı

DHA

Artvin- Erzurum yolu heyelan sonucu kapandı


Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA)- ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle Artvin-Erzurum yolu ulaşıma kapandı.
Yusufeli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle saat 20:00 sıralarında Sukavuşumu mevkiinde heyelan meydana geldi. Heyelan sonrası Artvin-Erzurum yolu ulaşıma kapandı. Yolun iki yönünde de araç kuyrukları oluştu. Karayolları ekipleri kapalı yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.DHA-Genel Türkiye-Artvin / Yusufeli Nusret DURUR
2020-07-12 20:50:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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