Artvin- Erzurum yolu heyelan sonucu kapandı

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Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA)- ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle Artvin-Erzurum yolu ulaşıma kapandı.

Yusufeli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle saat 20:00 sıralarında Sukavuşumu mevkiinde heyelan meydana geldi. Heyelan sonrası Artvin-Erzurum yolu ulaşıma kapandı. Yolun iki yönünde de araç kuyrukları oluştu. Karayolları ekipleri kapalı yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.DHA-Genel Türkiye-Artvin / Yusufeli Nusret DURUR

2020-07-12 20:50:01



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