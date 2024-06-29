Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'un gurur günü
27 yıllık evliliklerini sürpriz bir şekilde sonlandıran Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'un oğulları Can, üniversiteden mezun oldu
Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan, 27 yıllık evliliklerini sona erdirerek geçtiğimiz yıl mayısta boşanmıştı.
Eski çiftin oğulları Can Aslantuğ, Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü'nden mezun oldu.
Arzum Onan, oğlunun kepli fotoğraflarını; "Yolun açık olsun canım oğlum" notuyla paylaştı.
Mehmet Aslantuğ da oğlunun mezuniyet törenine katıldı.
Ünlü oyuncu, duygularını şöyle dile getirdi: Şükür. Sevgi, emek veren herkese… Biricik anneliğe, tüm öğretmenlerine, güzel aşkına, kadim arkadaşlıklarına bin teşekkür… Bahtın açık olsun yiğidim. Bu yetimi çok mutlu ettin.