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        Haberler Magazin Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'un gurur günü - Magazin haberleri

        Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'un gurur günü

        27 yıllık evliliklerini sürpriz bir şekilde sonlandıran Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'un oğulları Can, üniversiteden mezun oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.06.2024 - 17:04 Güncelleme: 29.06.2024 - 17:29
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        Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan, 27 yıllık evliliklerini sona erdirerek geçtiğimiz yıl mayısta boşanmıştı.

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        Eski çiftin oğulları Can Aslantuğ, Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü'nden mezun oldu.

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        Arzum Onan, oğlunun kepli fotoğraflarını; "Yolun açık olsun canım oğlum" notuyla paylaştı.

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        Mehmet Aslantuğ da oğlunun mezuniyet törenine katıldı.

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        Ünlü oyuncu, duygularını şöyle dile getirdi: Şükür. Sevgi, emek veren herkese… Biricik anneliğe, tüm öğretmenlerine, güzel aşkına, kadim arkadaşlıklarına bin teşekkür… Bahtın açık olsun yiğidim. Bu yetimi çok mutlu ettin.

        #Mehmet Aslantuğ
        #Arzum Onan
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