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        Haberler Magazin Arzum Onan, sevgilisine kavuşmak için 14 saat uçuyor - Magazin haberleri

        Arzum Onan, sevgilisine kavuşmak için 14 saat uçuyor

        Arzum Onan, sevgilisine kavuşmak için bir hayli zaman ve para harcıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2024 - 12:31 Güncelleme: 08.09.2024 - 12:31
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        Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, Mayıs 2023'te boşanarak 27 yıllık evliliklerini sonlandırdı.

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        Arzum Onan, boşandıktan bir yıl sonra ABD'de yaşayan Orkan Özkan ile yeni bir aşka yelken açtı.

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        Arzum Onan, yeni ilişkisinde bir hayli mutlu mutlu olmasına ama sevgilisine kavuşmak bir hayli zahmetli.
        Arzum Onan oğlu Can nedeniyle İstanbul'da, Orkan Özkan ise hem işi hem de önceki evliliğinden dünyaya gelen iki kızı nedeniyle California'da yaşıyor.

        Hal böyle olunca Arzum Onan, sevgilisine kavuşabilmek için bir hayli zaman ve para harcıyor.
        Arasındaki mesafe 10.779 km olan İstanbul - Los Angeles arası uçuş, yaklaşık 14 saat sürüyor. Uçuş ücreti ise yaklaşık 3 bin dolar.
        Arzum Onan, geçtiğimiz günlerde sevgilisine kavuşmak için bir kez daha meşakkatli ve masraflı bir yolculuk yaptı.

        Arzum Onan, yeni seyahatinden fotoğraflar paylaştı. Ne var ki o paylaşımlarında sevgilisine yer vermedi.

        #Arzum Onan
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