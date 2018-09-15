Asane - Jerv maçı ne zaman?

Norveç 1.Lig heyecanı devam ediyor. Asane, 16 Eylül 2018 Pazar günü Jerv takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. Asane 26 puana sahip olarak 12. sırada yer alırken Jerv 29 puanda ve 10. sırada. Asane, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Jerv, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 647 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Asane kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 3.20, Jerv sahadan galip ayrılırsa 2.60 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Asane son hafta oynanan Start Kristiansand maçında 3-2 kazandı.

Jerv, Floro SK karşılaşmaında 0-2 yenildi.

Asane, evinde 5 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 21 gol atıp 20 gol yedi.

Jerv, dış sahada 3 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Jerv 12 kez gol sevinci yaşadı, 18 kez topu ağlarında gördü.

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